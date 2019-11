Montagne russe, Corrado Tedeschi e Martina Colombari sul palco

Spettacolo benefico al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone (piazza Unità d’Italia 1).

Sul palco Corrado Tedeschi e Martina Colombari in Montagne russe di Eric Assous, per la regia di Marco Rampoldi.

L’appuntamento è alle 21 di venerdì 8 novembre, con l’anteprima nazionale dello spettacolo, con il patrocinio del Comune di Tradate. Ingresso € 20, ridotto € 15 per studenti e over 65. Per info e prenotazioni 3472131227. Il ricavato sarà destinato al restauro della chiesa di Abbiate.