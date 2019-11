Monterosa Sky, rischio valanghe 4 su 5: oggi non si scia

Era stata annunciata da diversi giorni e in tanti avevano già iniziato a preparare guantoni e tuta da sci, ma la riapertura della stagione sciistica al Monterosa dovrà ancora attendere.

A lasciarlo presagire, era stata la pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/visitmonterosa/) questa mattina alle 8.15: “Avvio di stagione sfortunato per il comprensorio Monterosa Ski! Durante tutta la notte e tuttora sta piovigginando in paese mentre sta nevicando dai 1800/200 metri in su ed in quota c’è vento molto forte”.

Una difficoltà confermata nell’aggiornamento delle 10: “Mentre fuori nevica abbondantemente, confermiamo la chiusura definitiva per la giornata di oggi, a causa dell’elevato rischio di valanghe (4 su una scala di 5), degli impianti e delle piste sul versante valsesiano, della zona dei Salati e nella parte alta della Bettaforca in valle di Gressoney compreso il tracciato di sci alpinismo Colle Betta.

Sul versante di Ayas ci comunicano infine proprio ora la chiusura definitiva della seggiovia Alpe Mandria e della seggiovia Bettaforca, mentre sono aperti al pubblico la telecabina Champoluc-Crest per il trasporto verso i villaggi in quota (no piste) e la funicolare Frachey-Alpe Ciarcerii con il tapis roulant omonimo”.

Il sito ufficiale mostra la mappa del comprensorio e l’indicazione della chiusura di tutte le piste: sci rimessi in soffitta, quindi, almeno per oggi.