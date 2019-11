Origgio, “Un the con autunno” insieme a Gabriella Somenzi

“Autunno” è il racconto della vita di un giovane sconvolto dalla morte del fratello maggiore: il libro, ad opera di Gabriella Somenzi, scrittrice carbonatese, verrà presentato sabato 30 novembre alle ore 16.30 presso la Villa Borletti di Origgio, in via Dante 63, nell’ambito dell’incontro “Un The con Autunno”: l’evento rientra nella rassegna dal titolo “Incontriamo gli autori” proposta dalla Biblioteca Civica “Maria Pia Galbiati” di Origgio. L’ingresso è libero.