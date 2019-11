A Palazzo Reale tutta la magia del Natale

Fine settimana all’insegna di lucine, dolci musiche e Babbi Natale a Clivio, dove sabato 23 e domenica 24 novembre torna a Palazzo Reale l’iniziativa dei Mercatini di Natale, con un programma ricco di appuntamenti.

Oltre alle bancarelle dove hobbysti, artigiani e creativi proporranno tante idee regalo, non mancheranno stand gastronomici con castagne, vin brulè e panigacci e attrazioni per i più piccoli come la fattoria di Babbo Natale.

Nel pomeriggio di sabato è previsto l’arrivo dei Babbi Natale in moto con l’accensione delle luminarie, mentre domenica oltre alle bancarelle ci sarà tanto spazio per la musica: alle 14 si esibiranno gli allievi di pianoforte del Borgo Musicale,14.30 il Coro Melodie dal Borgo di Clivio, alle 15.30 il Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale di Varese e alle 16.30 le allieve di canto del Borgo Musicale.

Dalle 15 alle 18, inoltre, si potranno assaggiare i panettoni artigianali realizzati da Il Forno di Clivio.

Al termine della giornata un altro momento dedicato ai bambini, con la consegna delle letterine a Babbo Natale.

L’evento è organizzato da Ivantus in collaborazione con diverse associazioni e con il patrocinio del Comune.