Parcheggia l’auto fuori casa e gliela rubano mentre si trova in garage

È sera. L’auto parcheggiata fuori casa con le chiavi dentro, il proprietario intento a sistemare il garage a pochissimi metri di distanza. Poi il rumore del motore che si avvia e il ladro che scappa con il mezzo.

Che possa accadere una cosa del genere è talmente assurdo da immaginare che l’aver lasciato le chiavi inserite non si può neanche definire una leggerezza, capita a tutti e di continuo. Eppure nella serata di sabato 23 novembre ad Induno Olona, intorno alle 22.30, è accaduto proprio l’impensabile.

Quando il padrone dell’auto, la Clio Sport grigia metallizzata che vedete in foto, si è reso conto di cosa stava succedendo si è fiondato sul mezzo che il ladro aveva già chiuso con la serratura centralizzata.

E mentre il ladro avviava il motore e ingranava la prima il padrone dell’auto non ha desistito e si è attaccato alle sporgenze nell’estremo tentativo di fermare il furto. Ma non è valso a nulla.

Il ladro, un uomo di alta statura (queste le uniche caratteristiche che nel buio è stato possibile osservare) si è dileguato.

Il furto è avvenuto tra via Foscarini e Via Comi ad Induno Olona. I padroni del mezzo, dopo aver avvisato i carabinieri (oggi sporgeranno denuncia formale) hanno diffuso la foto dell’auto e chiesto la massima condivisione.

L’auto, come detto, è una Renault Clio Sport grigio metallizzato. Come caratteri distintivi ha una fascia grigia sul parabrezza anteriore con la scritta “Renault Sport” e i cerchi color oro. Nella foto che pubblichiamo si vede anche il numero di targa del mezzo (escluse le ultime due cifre per privacy).

La segnalazione è stata fatta alla caserma dei carabinieri di Arcisate. In caso di avvistamento si possono avvertire le forze dell’ordine.