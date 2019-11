Saronno, un presepe a misura d’uomo nel borgo di Sant’Antonio

Un’occasione di festa e di ritrovo per prepararsi al Natale, avvolti nel fascino di un presepe dalle dimensioni “reali”.

Il gruppo storico “Sant’Antoni da Saronn”, nato per sostenere la chiesetta di Sant’Antonio di Saronno, è lieto di invitare i cittadini all’inaugurazione del presepe contadino: l’iniziativa, realizzata con il patrocinio comunale, si terrà domenica 8 dicembre alle ore 15, presso la chiesa di Sant’Antonio al Lazzaretto, in via G. D’Annunzio a Saronno.

La rappresentazione della natività sarà allestita all’aperto e in un ambiente suggestivo, diverrà parte integrante del borgo contadino dove verrà realizzata e rimarrà in esposizione fino al giorno della grande sagra in onore di Sant’Antonio del 17 gennaio 2020. All’inaugurazione del presepe sarà presente il Gruppo Zampognari “Pedra”.