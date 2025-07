Filippo Cappelletti dell’OSA Saronno indossa la maglia azzurra e vola ai campionati europei in Norvegia

Filippo Cappelletti (al centro nella foto), giovane promessa dell’atletica leggera, è stato convocato per i Campionati Europei U23 che si terranno a Bergen, in Norvegia, nel fine settimana. L’atleta della OSA rappresenterà l’Italia nelle competizioni individuali dei 200 metri e nella staffetta 4×100 metri, un’opportunità prestigiosa che arriva dopo una stagione straordinaria, segnata da grandi prestazioni e un impegno costante. Con un personale da 20.78 sui 200 metri, ottenuto a Grosseto durante gli Italiani Promesse, l’atleta ha conquistato il pass per gli Europei, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti d’Europa della sua fascia di età.

«La convocazione in Nazionale è il giusto riconoscimento per Filippo, che ha dimostrato grande determinazione e capacità, superando anche momenti difficili lungo il cammino – spiegano i responsabili della società saronnese – Non ci resta che augurare a Filippo una competizione ricca di soddisfazioni, sicuri che saprà onorare la maglia azzurra con grinta e passione. Forza Filippo, siamo tutti con te! ».

Le batterie dei 200 metri si svolgeranno domani, venerdì 18 luglio alle 10.50, mentre la staffetta 4×100 è programmata per domenica 20 luglio alle 12.30.

La convocazione agli Europei dell’atleta di Arsago Seprio rappresenta non solo un suo traguardo personale ma anche un motivo di orgoglio per tutta la società OSA e per lo staff che da sempre ha creduto nelle sue potenzialità. È un segno tangibile del lavoro svolto, della perseveranza e della crescita di un atleta che ha tutte le carte in regola per brillare in campo internazionale.