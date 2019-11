Scontro in A8, autostrada bloccata in direzione nord

Un incidente avvenuto alle 10,30 circa ha causato il blocco momentaneo dell’autostrada A8 dei Laghi in direzione Nord all’altezza dell’uscita Buguggiate-Lago di Varese. Lo scontro ha interessato un autoarticolato e un’automobile: i due mezzi hanno occupato l’intera sede stradale, così che la circolazione si è subito interrotta.

Sul posto si sono recati un’ambulanza, un’automedica e i Vigili del Fuoco oltre alle forze dell’ordine coinvolte per i rilievi del caso, ma nel frattempo si è immediatamente creata una lunga coda di vetture dirette verso Varese. Chi viaggia quindi in direzione Nord, ora è invitato a uscire a Gazzada. Secondo le prime notizie ci sarebbero due persone ferite (i conducente dei due mezzi: una donna di 46 anni e un uomo di 35), ma non in pericolo di vita.

AGGIORNATO ALLE 11,04