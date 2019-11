Scontro all’ingresso del centro di Gallarate

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve in un violento scontro all’incrocio tra via Marsala e corso Sempione, a Gallarate.

(foto d’archivio)

È successo poco prima delle 20, all’ingresso Nord al centro della città.

Sul posto ambulanza, automedica e vigili del fuoco, perché lo scontro è stato molto violento e faceva temere danni più gravi alle persone. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi. Traffico rallentato sull’asse del Sempione.