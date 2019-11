Il sindaco Babbo Natale porta le luci nei quartieri e in centro

L’accensione delle luminarie in via per Lonate ha dato il via ad una reazione a catena in cui si sono illuminati tutti i quartieri della città. Il completamento è avvenuto oggi alle 18:30 con l’accensione delle luci nel centro con il sindaco Emanuele Antonelli vestito da Babbo Natale. Ha inizio ufficialmente il Natale di Busto Arsizio

«È stata data per prima a via Lonate come un segnale forte in segno di riconoscimento della lunga attesa dei cittadini residenti e commercianti della via. Natale è molto importante, rappresentando circa 1/3 delle vendite di tutto l’anno per cui stiamo facendo il possibile, ma un grande aiuto arriva dalle associazioni e dalle scuole» – ha spiegato Paola Magugliani.

Per il prossimo anno, le luminarie di Natale saranno comprese dalla nuova azienda che vincerà il bando quindi il risparmio sarà maggiore per quanto riguarda le luci e, ha chiarito il sindaco «ci potremmo concentrare su altre iniziative».