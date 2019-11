Sportelli Acsm Agam: è arrivato il momento del trasloco da Villa Augusta

La comunicazione ha l’asettica dicitura “comunicati di servizio” ma la notizia, per i varesini, è di quelle epocali: è arrivato il momento del trasloco di Acsm Agam da villa Augusta.

Chi fino ad oggi andava per le proprie pratiche di gas acqua o luce in via san Giusto a Giubiano, da lunedi prossimo andrà molto più in centro: in via Avegno 4.

Gli sportelli di igiene urbana, acqua e luce si trasferiranno infatti, a partire dal 25 novembre (cioè lunedì prossimo), in quello che fu un negozio prima di usato tecnologico e poi di abbigliamento cinese, a pochi passi da piazza della Repubblica: gli orari di apertura saranno per gli sportelli di igiene urbana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 mentre per gli sportelli dei clienti acqua lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.

Per gli sportelli di villa Augusta la chiusura, questa settimana, è anticipata: l’ultimo giorno utile sarà giovedì 21. Venerdì 22 novembre gli sportelli di Villa Augusta resteranno chiusi infatti per consentire di completare il trasloco nella nuova sede.

A trasferirsi in via Avegno, comunque, saranno solo gli sportelli aperti al pubblico, cioè quelli di primo contatto con la cittadinanza: gli uffici amministrativi si trasferiranno da Giubiano più avanti, quando sarà pronta la loro sede all’Ex Enel di viale Belforte.