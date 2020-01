Mancato ritiro dei rifiuti: “Non succede solo a Bizzozero”

Dopo l’articolo sul mancato ritiro di rifiuti in alcune vie di Bizzozero durante il periodo natalizio, sono arrivate alla redazione molte altre segnalazioni che segnalano mancati ritiri, un po’ in tutta la città.

Dalle foto in via Speri della Chiesa alle telefonate in arrivo da Giubiano – dove alcune vie (si segnalano in Adamello e Bligny, ma potrebbero non essere le uniche) o numeri civici sembrano stati letteralmente dimenticati dagli operatori – Sono stati in molti a segnalare, precisando di avere cercatosenza successo di avere risposta dalla società incaricata, Acsm Agam Ambiente, e dal Comune.

«Siamo nel periodo festivo, qualche disguido è sempre possibile: per questo chiediamo scusa in anticipo» ci aveva spiegato ieri il presidente di Acsm Agam Ambiente, Fabrizio Mirabelli.

E se, come promesso dal presidente, nella mattina di sabato 4 gli operatori di Acsm Agam ambiente hanno raccolto ciò che mancava a Bizzozero, si sono fatte avanti le segnalazioni di Giubiano e di alcune vie del centro: per questo abbiamo interpellato anche l’assessore all’ambiente Dino de Simone, cioè il “cliente” diretto della società «Abbiamo ricevuto e riportato a Acsm Agam tutte le segnalazioni che sono arrivate a noi – conferma De Simone – Chiedo ai cittadini di avere pazienza, tutto tornerà alla normalità entro le feste. Abbiamo piena fiducia nell’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana».

Una azienda che, va ricordato, dopo pochi anni di lavoro in “eredità” ad Aspem, è stata già sostituita e ora lavora in regime di proroga, perché sul nuovo affidamento pendono dei ricorsi, ora al consiglio di Stato: una situazione che, malgrado le preoccupazioni dei cittadini, la società ha già ribadito che non pregiudica in linea generale la qualità del lavoro svolto.

In ogni caso l’esortazione dell’assessore all’ambiente, è simile a quella posta dal presidente ieri: «Continuate a segnalarci tutti i disservizi. Faremo in modo di risolverli al più presto»

Per le segnalazioni alla società, il numero verde è 800966186, la mail: comunicazioni@acsmagamambiente.it. Al comune è possibile segnalare anche attraverso la loro pagina Facebook ufficiale.