“Niente ritiri dei rifiuti a Bizzozero” Acsm Agam Ambiente risponde

«Buongiorno, segnalo con alcune foto la condizione delle vie e delle piazze di Bizzozero dove la raccolta del secco e umido è prevista il mercoledì (Natale e primo dell’anno) i recuperi erano indicati per il giorno 28 sul calendario cartaceo e sul sito web o per il giorno 1 sul calendario dell’app, A oggi i sacchi di secco e umido sono abbandonati nelle piazze e nelle vie! NESSUNO È PASSATO A RITIRARE!»

Il messaggio, corredato di foto, è perentorio e pure un po’ arrabbiato, e arriva dalla nostra lettrice Elena. Per capire meglio cos’è successo abbiamo interpellato il vertice di Acsm Agam Ambiente.

«Siamo nel periodo festivo, qualche disguido è sempre possibile: per questo chiediamo scusa in anticipo – spiega il presidente di Acsm Agam Ambiente, Fabrizio Mirabelli – A volte però si tratta di disguidi che avvengono per incomprensioni o cattiva comunicazione tra cittadini e azienda».

In ogni caso, un disservizio su Bizzozero è arrivato alla società: «Soprattutto, ci hanno segnalato via Bacino, via dell’Arco e viale Borri, in particolare per vetro e secco». Però il presidente assicura: «Tra oggi e domani recupereremo tutto. Stiamo già lavorando per recuperare tutti i casi a noi noti e segnalati».

A questo proposito è bene ricordare che il sistema più efficiente è segnalare il problema direttamente ad Acsm Agam Ambiente: «Le segnalazioni al numero verde nell’anno scorso non sono mai rimasti inascoltati: se collaboriamo tutti insieme, possiamo contribuire a rendere la città piu pulita, grazie ai cittadini e ai nostri operatori, che lavorano ad ogni ora e qualunque tempo».

Intanto, il calendario per il ritiro dell’apposito kit è ancora in arrivo: «Ma i giorni di ritiro sono i medesimi dell’anno scorso» e per rimanere aggiornati è particolarmente utile la nuova app “Dire, Fare, Differenziare“, che puòsegnalare con mezza giornata di anticipo quando esporre i sacchi.