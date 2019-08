Aggiudicato il servizio di Igiene Urbana: Aspem è ormai solo un ricordo

È terminata in questi giorni la fase di verifiche sulla società che si è classificata prima al bando pubblicato dal Comune. Il servizio è stato aggiudicato al raggruppamento di imprese IGM Rifiuti Industriali & Tech Servizi.

Si è concluso così – salvo ulteriori ricorsi – il lungo e tumultuoso percorso che ha definito il passaggio del servizio di Igiene Urbana dalla azienda che ha raccolto l’eredità di Aspem-A2A in una grande aggregazione solo un anno fa, Acsm-Agam. Ora, di Aspem non c’è più nemmeno il ricordo.

Il Comune però intende rassicurare che per quanto riguarda il personale «Come specificato dalla clausola sociale contenuta nel bando: “L’aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente”. Anzi, per l’attuazione dei nuovi servizi sono previste anche nuove assunzioni».

RIDUZIONE DELLA TARI E AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: L’IMPEGNO DEL NUOVO GESTORE

Il nuovo gestore, azienda siracusana nata nel 1940, ha vinto con un progetto che prevede molti obiettivi e moltissimi servizi aggiuntivi: innanzitutto riduzione della TARI, aumento della percentuale della raccolta differenziata.

Nel progetto che ha permesso alla IGM Rifiuti Industriali & Tech Servizi di aggiudicarsi il servizio varesino ci sono infatti, tra i risultati da attendersi, quelli sulla riduzione del 15% entro 24 mesi della quantità dei rifiuti urbani prodotti e del raggiungimento entro 13 mesi del 75% di raccolta differenziata (oggi al 65%). È previsto poi un ulteriore incremento di un punto percentuale di raccolta differenziata ogni 12 mesi per ogni anno dell’appalto.

Il risparmio in 5 anni tra i il vecchio e il nuovo contratto sarà di circa 11 milioni e 700 mila euro, ovvero oltre il 16% all’anno in meno rispetto ad oggi. «Questa diminuzione dei costi avrà effetti direttamente sulle tasche dei cittadini e delle aziende che pagheranno meno la tariffa rifiuti per i prossimi 5 anni, con ulteriori diminuzioni rispetto a quelle già introdotte dal 2016 ad oggi» spiega il comune di Varese.

«I risultati previsti sono sicuramente importanti in chiave ambientale ma saranno anche in grado di determinare risparmi in bolletta per i cittadini» ha ribadito Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese.

Un’altra novità che verrà introdotta gradualmente è il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati per il calcolo della TARI. Verrà attivato un sistema di rilevazione dei conferimenti da parte delle utenze finalizzato all’applicazione della TARI puntuale o di altre modalità premianti che in accordo con l’Amministrazione comunale verranno messe in pratica.

PREVISTI MOLTI SERVIZI AGGIUNTIVI

Sono molti i servizi aggiuntivi che hanno fatto vincere il bando alla azienda, insieme a degli impegni precisi di fronte all’amministrazione e ai cittadini. Questo l’elenco di tutti i punti: