Servizio raccolta rifiuti, pubblicato il bando di gara

E’ stato pubblicato il bando di gara per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Varese. Si tratta del passaggio successivo all’approvazione, avvenuta il 21 novembre scorso da parte del Consiglio comunale, della delibera che stabilisce appunto la messa a gara del servizio di igiene urbana: una decisione che fu vivacemente contestata dalle opposizioni, anche per il rischio di una querelle con l’attuale affidataria del servizio, Acsm Agam Ambiente.

LA SPIEGAZIONE DEL COMUNE SULLA NECESSITA’ DEL BANDO

Il bando, secondo quello che ha affermato in consiglio comunale il sindaco Galimberti e ha ribadito in una nota l’amministrazione comunale, si è reso necessario a causa di una procedura di infrazione avviata nel 2012.

Nel corso di quell’anno la Commissione Europea avviò infatti “una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2012/2050), assumendo che, ad esito dell’aggregazione societaria avvenuta nel 2009, si sarebbe disposto, in favore di Aspem Spa, un nuovo affidamento del pubblico servizio in argomento, in violazione delle norme del TFUE (artt. 49 e 56) e della direttiva 2004/18/ CE (artt. 28, 35 e 36); ciò in quanto la procedura di aggregazione di Aspem Spa con A2A Spa, secondo la Commissione Europea, sarebbe avvenuta con modalità non conformi alla normativa comunitaria, in quanto non preceduta da una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del socio privato dell’affidataria del servizio pubblico.

La procedura di infrazione venne quindi archiviata, con decisione assunta dalla Commissione Europea in data 25 febbraio 2016, in conseguenza dell’approvazione dell’art. 8 della Legge 29 luglio 2015, n.115 (Legge Europea 2014), modificativo del comma 22 dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012, frutto di una mediazione tra l’Italia e la Commissione stessa.

Secondo la predetta disposizione gli affidamenti diretti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate, a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi alle disposizioni dell’Unione europea, cessano improrogabilmente, e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2018 (art. 8, L. n. 115/2015, che ha sostituito l’art. 34, co. 22, del D.L. n. 179/2012)” recita la nota del Comune, che conclude “Visto quindi il sopraggiungere della scadenza si è proceduto alla pubblicazione della gara per il servizio di igiene urbana”.

«Oggi – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Dino De Simone – non abbiamo solamente adempiuto ad una norma di legge, abbiamo voluto gettare le basi per una nuova gestione del servizio di igiene urbana a Varese. Nel capitolato abbiamo inserito anche tutte le indicazioni per garantire una città ancora più pulita, più ordinata, per il mantenimento ottimale della pulizia dei nostri parchi storici e con una attenzione particolare alla pulizia dei nostri quartieri incrementando i passaggi per il rispetto del decoro in tutte le zone della città e soprattutto nei quartieri».

IL BANDO

Con la delibera approvata dal Consiglio Comunale del 21 novembre è stata individuata come forma di organizzazione del servizio di igiene urbana, l‘appalto mediante affidamento dello stesso a terzi con procedura ad evidenza pubblica, per una durata determinata in un periodo di 5 anni.

Le istanze per essere invitati alla presentazione delle offerte dovranno pervenire entro l’8 febbraio 2019. Successivamente ai candidati qualificati sarà inviata una lettera di invito a presentare l’offerta.

La gara è pubblicata su: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar