Terminano i lavori a Villa Augusta, traslocano gli assessorati a servizi sociali ed educativi di Varese

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della Villa Augusta a Giubiano, e in questi giorni sono in corso i traslochi degli uffici dei Servizi Educativi e Sociali del Comune di Varese, che a partire dai primi di dicembre apriranno al pubblico nello storico edificio di via San Giusto, 6.

Villa Augusta è stata completamente riqualificata nei mesi scorsi grazie ai fondi che Varese ha ottenuto dal PNRR, Next Generation Eu. La ristrutturazione, con interventi di restauro conservativo, efficientamento energetico e ammodernamento impianti, è stata eseguita grazie a finanziamento complessivo di oltre 900 mila euro.

La storica villa, immersa nel parco di Giubiano, era stata chiusa qualche anno fa quando Acsm Agam ambiente, che aveva sostituito la storica Aspem, aveva cambiato sede. Per questo motivo il Comune ha cercato le risorse necessarie per rivalorizzare l’edificio di sua proprietà e farlo diventare un luogo centrale del quartiere grazie ai nuovi servizi che si potranno trovare all’interno della Villa.

«Sono giorni di grande fermento – dice l’assessore ai Servizi Educativi, Rossella Dimaggio – nei primi di dicembre infatti, al termine del trasloco tutti gli utenti ci potranno trovare nella bellissima Villa Augusta completamente rinnovata. Saremo dunque a Giubiano, un quartiere comodo a due passi dall’Ospedale del Ponte dove ogni anno nascono migliaia di bambini. Una vicinanza importante per chi eroga servizi dedicati alle famiglie, all’infanzia e per i bambini. Ma l’altro obiettivo importante è la condivisione dello spazio anche con i Servizi Sociali: in un unico luogo i cittadini potranno così trovare due settori del Comune che in molti casi hanno gli stessi obiettivi. Il fascino poi di essere immersi in un parco rende il tutto ancora più attraente per i cittadini che utilizzeranno i servizi in presenza».

Sono tre i piani della Villa che a dicembre saranno aperti al pubblico: al piano terra si troverà la reception con sportelli dedicati all’accoglienza Al primo e secondo piano ci saranno gli uffici dei Servizi Sociali mentre al terzo piano si potranno trovare i Servizi Educativi. Il tutto collegato da un comodo ascensore per garantire la totale accessibilità degli spazi.

«Miglioramento degli spazi, accessibilità, comodità e maggiore efficienza, sono tanti i risultati che raggiungiamo grazie a questo spostamento degli uffici dei Servizi Sociali presso la Villa Augusta a Giubiano – spiega l’assessore Roberto Molinari – inoltre saremo ancora più vicini al centro anziani di via Maspero. Questa riqualificazione è un cambiamento molto importante dunque per chi ogni giorno usufruisce dei nostri servizi, oltre al buon risultato di trovare nello stesso stabile anche chi necessita dei servizi educativi».

IL TRASLOCO A VILLA AUGUSTA FARÀ BENE ALLO STUDENTATO DI BIUMO E AL TEATRO POLITEAMA

Lo spostamento degli uffici del Comune darà modo di premere sull’acceleratore di altri due interventi per la città: innanzitutto la realizzazione della parte più grande dello studentato in via Cairoli a Biumo, lì dove fino a qualche giorno fa c’erano gli uffici dei servizi educativi. I lavori dello Studentato di Biumo, infatti, stanno proseguendo in altri stabili con la realizzazione degli appartamenti per gli universitari. Ma l’edificio di via Cairoli rappresenta uno degli spazi più grandi che, nel quartiere di Biumo, diventerà spazio dedicato agli studenti dell’Università.

La vecchia sede dei Servizi Sociali in via Orrigoni invece, diventerà parte del nuovo Teatro di Varese che nascerà grazie alla riqualificazione dell’ex Politeama.

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI: LE INFO SULLE APERTURE

I nuovi uffici dei Servizi Educativi e Sociali nella nuova sede di Villa Augusta apriranno al pubblico i primi giorni di dicembre. In questi giorni i servizi per i cittadini sono operativi solo via email e via telefono: in questa fase di trasloco, sono già chiusi al pubblico i vecchi uffici di via Cairoli dei Servizi Educativi e in via Orrigoni dei Sociali.

Per ogni necessità è possibile contattare gli Educativi tramite mail (educativi@comune.varese.it) o telefonando al numero del centralino 0332 255001. Per i sociali oltre all’email (sociali@comune.varese.it) si può telefonare allo 0332 286390.