Una proroga per il lavori di villa Augusta a Varese

Continuano i lavori per la storica Villa Augusta, nel quartiere di Giubiano a Varese, che diventerà sede sia dell’assessorato ai servizi educatici che per l’assessorato ai servizi sociali.

Il progetto esecutivo per il restauro della villa prevede una spesa totale di 922.283,70 euro, l’appalto per la ristrutturazione è stato aggiudicato alla I.M.G. S.R.L., con un importo contrattuale di 534.655,25 euro e il contratto è stato formalizzato il 13 luglio 2023. La ditta appaltatrice, al lavoro ormai da mesi, ha però incontrato ostacoli significativi, inclusa la necessità di stratigrafie richieste dalla Soprintendenza e difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali: queste complessità hanno portato alla richiesta di una proroga di 40 giorni per completare adeguatamente il progetto.

L’amministrazione comunale ha deciso di concedere tale proroga, estendendo il termine per l’ultimazione dei lavori al 10 giugno 2024. Lo spostamento del termine comunque non avrà impatti negativi sul finanziamento né sugli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assicurando che i lavori procedano senza compromettere gli aiuti finanziari previsti.