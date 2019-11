Il Team Combattimento.com festeggia 20 anni di attività

Domenica 24 novembre si è svolta una riunione sportiva con oltre 50 atleti del Team Combattimento.com

A Varese alla palestra del centro Laguna Blu è stato inaugurato il nuovo settore “Ring” , dedicato agli sport di contatto del Team Combattimento.com: ben due sale completamente attrezzate con ring, gabbia per arti marziali miste, sacchi da boxe ed una zona tatami per l’allenamento funzionale.

E’ stata l’occasione ideale per festeggiare i 20 anni di attività della scuola di arti marziali varesina.

Era il 1998 quando, a seguito di una formazione di alto livello in varie e qualificate discipline marziali e dopo essere stato per alcuni anni Istruttore sotto il Maestro Ivan Milazzo, Alessandro Aimetti decise di dare vita ad un team innovativo: il Team Combattimento.com. Non solo una scuola di arti marziali ma un’accademia che come primo obiettivo ha la crescita personale dei partecipanti.

Oggi il team festeggia ben 20 anni di attività formativa e sportiva, anni importanti e di crescita che , grazie all’alta qualità dell’offerta a tutti i livelli, hanno consentito alle allieve ed agli allievi di raggiungere e superare molti degli obiettivi che si erano preposti, crescendo sia come sportivi che come persone. E questo con la massima soddisfazione loro e del gruppo, caratterizzato da un forte spirito di squadra

L’offerta formativa è ampia: si parte dal Sistema di Combattimento Totale (S.C.T.), metodologia di allenamento dedicata alla Difesa Personale, particolarmente efficace in qualsiasi contesto, in particolare per le donne.

Nel settore delle discipline di sport da contatto, come la kick boxing K1, muay thai e le M.M.A., il livello raggiunto dagli allievi agonisti dell’Accademia ha consentito di poter competere negli eventi nazionali ed internazionali più blasonati, aggiudicandosi importanti traguardi e diventando un punto di riferimento della nostra zona per i team più importanti a livello nazionale.

In 20 anni si è inoltre creato un corpo docenti unico e specializzato e l’Accademia è cresciuta al punto da poter vantare ad oggi tre sedi diverse (Cadrezzate, Sesto Calende e Varese), così da coprire la richiesta nel territorio.

«Oggi come 20 anni fa- spiega il maestro Aimetti – vogliamo condividere questa passione con tutte le persone che verranno a conoscerci e che ha fatto si che un sogno diventasse realtà».