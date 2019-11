In trasferta a Reggio Emilia con “Il basket siamo noi”

La vittoria sofferta, ma bellissima, ottenuta ai danni di Venezia ha ricaricato il morale dei tifosi della Openjobmetis che si stanno organizzando per seguire la squadra di Attilio Caja anche nella prossima trasferta. I biancorossi giocheranno sabato prossimo (23 novembre) a Reggio Emilia nel match serale delle 20,30 e saranno seguiti al PalaBigi dal tifo organizzato.

A occuparsi del viaggio verso la città emiliana è il trust “Il basket siamo noi” che ha già iniziato a raccogliere le adesioni per riempire un pullman. Il programma prevede il ritrovo al palazzetto alle 15,30 e la partenza alle 15,45; ci sarà anche una fermata a Gallarate alle 16,05 (parcheggio “Sorelle Ramonda”) per raccogliere i tifosi del sud della provincia. Il rientro verso Varese è previsto subito dopo il termine della gara.

Chi intende partecipare deve prenotare il proprio posto entro le ore 12 di giovedì 21 novembre scrivendo una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it e specificando nome, cognome, numero di telefono, punto di partenza (Varese / Gallarate), eventuale iscrizione al trust e data di nascita degli under 25.

Il prezzo, che comprende sia il pullman sia il biglietto nel settore ospiti, è di 35 euro per i soci, di 45 per i non soci e di 30 euro per gli under 25. Il pagamento verrà effettuato sul pullman. Chi si iscrive si impegna a versare la quota dovuta, anche in caso di assenza.