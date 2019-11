Treni, ritardi sulla Saronno-Seregno

Disagi nella prima mattina per i viaggiatori Trenord sui convogli della Saronno-Seregno. Per seguire la viabilità in tempo reale è possibile collegarsi con l’apposita pagina.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24109 (SARONNO 06:35 – ALBAIRATE 08:22) viaggia con 13 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Il treno 24105 (SARONNO 05:35 – ALBAIRATE 07:22) viaggia con 17 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Il treno 24109 (SARONNO 06:35 – ALBAIRATE 08:22) viaggia con 20 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Possibili ritardi fino a circa 20 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, di competenza RFI, che regolano la circolazione ferroviaria, a MILANO GRECO PIRELLI. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea.

Prestare attenzione agli annunci e ai monitor in stazione.