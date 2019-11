Il Trofeo Master è stato un successo, 850 atleti in vasca

Si è concluso domenica 10 novembre l’11’ Trofeo Master ‘Città di Saronno’ con la partecipazione di ben 850 atleti provenienti dal Circuito del Nord Ovest Italia.

La gara si è conclusa con le premiazioni individuali divise per categoria di età e la premiazione delle prime sei squadre.

L’evento che si tiene ogni anno a Saronno dal 2009 è inserito all’interno del Circuito Nazionale Supermaster della Federazione Italiana Nuoto e prevede per l’anno 2019/2020 lo svolgimento di gare in tutta la penisola da ottobre fino a giugno del prossimo anno.

La particolarità di questo evento è che tutti gli appassionati di nuoto dai 25 anni in sù tesserati alla Federazione Italiana Nuoto possono iscriversi alla competizione.