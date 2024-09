Una festa per tutti: “Sport al Centro” colora e fa divertire Saronno

Un bel pomeriggio di sport, benessere e divertimento quello offerto ieri da “Sport al Centro“, l’iniziativa che per il terzo anno ha proposto alla città una panoramica delle molte attività organizzate dalle associazioni sportive di Saronno.

Una trentina le associazioni presenti, da quelle che propongono gli sport “più amati dagli italiani” – calcio, basket e pallavolo – a quelle che permettono di esplorare altri sport, a torto definiti “minori”. Centinaia le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa con i loro bambini, sicuramente alla ricerca di un pomeriggio divertente, ma anche con la prospettiva di avviarli alla pratica sportiva.

«E’ andata davvero molto bene – dice l’assessore di Saronno allo Sport, scuola e giovani Gabriele Musarò – E’ stata anche quest’anno una bella giornata, con il centro della città che si è trasformato in una grande e colorata palestra all’aria aperta».

L’obiettivo della manifestazione è duplice: «Da una parte l’intento è quello di raccontare alla città l’offerta formativa sportiva, aiutando le famiglie a farsi un’idea della vastissima presenza di associazioni sportive dilettantistiche che offre Saronno, una città dove è possibile praticare qualunque disciplina. Dall’altra si offre alle associazioni sportive una vetrina e un importante aiuto per farsi conoscere».

Il riscontro, spiega l’assessore Musarò, è positivo: «Sono contente le famiglie, che in una sola giornata possono farsi un’idea a 360° per poter scegliere lo sport da far praticare ai propri bambini, ma hanno ottimi riscontri anche le associazioni, soprattutto quelle meno conosciute, che in questo modo riescono ad avere più iscritti e a farsi conoscere da un pubblico più ampio».

“Sport al centro” normalmente si tiene nella domenica che precede l’inizio delle scuole, ma quest’anno si è dovuta posticipare al 15 settembre a causa del maltempo: «L’idea però è quella di mantenere sempre come data la domenica prima dell’apertura della scuola, proprio per sottolineare il duplice valore dello sport, ludico ma anche educativo».