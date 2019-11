Un premio per gli studenti più meritevoli

C’è tempo fino al 16 novembre per partecipare al bando indetto dal Comune di Vedano Olona per le borse di studio riservate agli studenti vedanesi delle classi quarte e quinte delle superiori e delle scuole professionali che hanno riportato buoni risultati nell’anno scolastico 2018/2019.

«Un’iniziativa che si ripete, dopo il successo dei due precedenti anni, che aveva visto grande interesse e buona partecipazione, mettendo in mostra il talento e l’impegno dei ragazzi vedanesi che avevano concorso al bando», dicono gli amministratori cittadini.

Il premio in denaro sarà erogato dall’azienda vedanese Lati Industria Termoplastici S.p.A., ed è finalizzato all’acquisto di supporti scolastici per il proseguimento degli studi o il potenziamento delle competenze.

Queste le somme destinate: Primo classificato: 500 euro; secondo classificato: 300 euro; terzo classificato: 200 euro.

La richiesta è scaricabile anche dal sito del Comune e dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura “Borsa di studio per studenti meritevoli a.s. 2018/2019” presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Vedano Olona in piazza San Rocco, 9 oppure mediante posta elettronica certificata con analogo oggetto all’indirizzo comune.vedano-olona@legalmail.it .

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Servizi alla persona – Tel. 0332 867760 email: cultura@comune.vedano-olona.va.it