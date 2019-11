Uno spettacolo contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli assessorati alle politiche sociali e pubblica istruzione, in collaborazione con la cooperativa l’Aquilone ed EOS, propongono per tutta la cittadinanza uno spettacolo di teatro comico civico in cui l’attrice Michela Prando porterà in scena Patty una cameriera veneta che racconterà storie di donne straordinarie. La commedia avrà luogo giovedì 28 novembre ale ore 21 presso la Sala consiliare del Municipio, in via Mazzini 16.

L’attrice è una degli operatori della cooperativa L’Aquilone che ha fatto parte del percorso nel progetto ”Siamo pari” con i ragazzi delle classi terze, volto proprio al tema della parità di genere, quindi, non mancheranno riflessioni e testimonianze su quanto emerso durante le ore del medesimo progetto.