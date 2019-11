A Velate, l’ultimo saluto al professor Macchi

Si svolgeranno domani, martedì 12 novembre, alle ore 14 i funerali del professor Aldo Macchi, scomparso ieri mattina. in seguito a un malore

Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Velate dove il docente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria e primario della clinica odontoiatrica dell’ospedale di Varese risiedeva.

Grande la commozione in città per l’improvvisa morte di uno stimatissimo professionista, molto apprezzato per le doti umane e professionali. Era molto attivo anche nel volontariato e a lui si rivolgevano numerose associazioni per far curare i soggetti più deboli e gfargili.