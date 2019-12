200 bambini per il grande presepe vivente di solidarietà

Martedì 17 dicembre dalle ore 17.00 presso Piazza Santa Maria a Busto Arsizio si terrà il tradizionale Presepe Vivente a cura dei bambini della Scuola Primaria Chicca Gallazzi, della Cooperativa Nicolò Rezzara, dal titolo “Sia Gloria al Re dei re”.

La rappresentazione sarà ancora una volta ambientata nel cuore del centro cittadino, con l’obiettivo ricordare a tutti, nella frenesia di questi giorni, il vero senso della festa del Natale. Gli oltre 200 alunni della Primaria, insieme alle maestre e alla Coordinatrice Didattica Paola Luoni, metteranno in scena la nascita di Gesù attraverso la recitazione e il canto. Tutto intorno al palco saranno allestite alcune botteghe degli artigiani del tempo, in cui sarà possibile acquistare tanti manufatti realizzati dai bambini: le offerte raccolte saranno devolute a sostenere uno dei progetti della campagna AVSI 2019: “Venezuela. Io non sono solo”, per l’inserimento lavorativo dei giovani e la cura degli anziani del paese sudamericano.

Le botteghe apriranno alle 17 e alle 17.30 inizierà la rappresentazione del Presepe Vivente. A seguire conclusione con tè caldo e panettone. In caso di maltempo, la Sacra Rappresentazione si svolgerà presso la sala gemella del Museo del Tessile (ingresso Via Galvani).

Il Presepe Vivente è stato realizzato anche quest’anno con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, all’interno delle manifestazioni legate al Natale a Busto, oltre che con il supporto logistico di Agesp e la benedizione di Monsignor Severino Pagani. Si ringraziano inoltre la Pasticceria Santa Maria e “Il Carlone Sound check” per la gentile disponibilità.