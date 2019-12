Il 35enne trovato nel Luganese è morto dopo una violenta lite, due arresti

Il corpo era stato trovato nella serata di ieri, martedì 17 dicembre, nella stanza di un pensione a Viganello, nel Luganese. La polizia era intervenuto perché allertata circa un malore accorso ad un 35enne poi ritrovato cadavere.

Qualcosa era saltato subito all’occhio delle forze di polizia che in serata avevano diffuso una nota per dire che le indagini avevano fatto emergere alcuni elementi sospetti e che erano state fermate delle persone per approfondire i fatti.

Oggi la conferma dei sospetti: in base agli accertamenti finora effettuati e per motivi che spetterà all’inchiesta stabilire, il 35enne è deceduto al termine di un violento litigio.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno anche confermato che sono stati arrestati un 34enne cittadino austriaco, domiciliato nel Luganese, e un 43enne cittadino svizzero, domiciliato nel Mendrisiotto.

Gli accertamenti sulle cause della morte nonché sulla dinamica dei fatti proseguono ed è già stata disposta l’autopsia. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.