Ancora pioggia, allerta per frane e allagamenti fino a sabato mattina

Continuerà a piovere e lo farà con sempre più insistenza. Nelle prossime ore l’ondata di maltempo che sta interessando la Lombardia darà un’ultima sferzata prima di attenuarsi e lasciare queste zone. Lo prevede la Protezione Civile regionale che anche per venerdì 20 dicembre ha confermato un’allerta arancione per il rischio idrogeologico, idraulico e di vento forte.

L’allerta conferma quella in vigore già da giovedì che nelle nostre zone ha visto uno smottamento di rocce e fango ha portato alla chiusura della strada provinciale 7 che collega il fondovalle ad Arcumeggia.

La previsione

La Lombardia è attualmente interessata da correnti in quota meridionali, molto umide e relativamente miti per il periodo, per il sopraggiungere di un’attiva perturbazione atlantica. Deboli precipitazioni stanno interessando i settori di nordovest della regione, in rapida estensione a tutti i settori alpini e prealpini. Si conferma quindi il passaggio perturbato previsto per la giornata odierna 20/12, con estensione ed intensificazione delle precipitazioni in particolar modo su Alpi, Prealpi, alta Pianura e Appennino (specie le zone più meridionali). Anche la fase acuta del maltempo viene confermata tra il pomeriggio e la sera odierna 20/12. Si evidenzia che durante questa fase le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio.

Dalle prime ore di sabato 21/12 si avrà una generale attenuazione delle precipitazioni che potranno però insistere fino a metà giornata. In mattinata sarà possibile una nuova attivazione delle precipitazioni, anche sottoforma di rovescio specie tra fascia Prealpina e Pianura centro-orientale. Nel pomeriggio di sabato 21/12 precipitazioni generalmente assenti ovunque in possibile nuova ripresa, molto deboli, dalla tarda serata sui settori meridionali. Nelle 24 ore della giornata di sabato sono attesi valori di precipitazioni generalmente deboli o al più localmente moderati in corrispondenza di eventuali rovesci del mattino.

Il limite neve si attesterà sui 1600/1900 metri su Prealpi, 1100/1500 metri sulle Alpi, a tratti e localmente anche a quote leggermente inferiori specie nelle prime ore di sabato 21/12. Venti in generale attenuazione ad eccezione dell’ Appennino dove oltre i 500/700 metri di quota permarranno per l’intera giornata di domani 21/12.

L’allerta

Per questo il bollettino mette in allerta i distaccamenti della protezione civile fino alle 9 di sabato mattina. Nello specifico per le nostre zone l’allerta per il rischio idrogeologico, idraulico e di vento forte varrà per la zona delle Prealpi e dei Laghi. In pianura nel cosiddetto “nodo idraulico di Milano” il rischio è quello di piene improvvise e allagamenti. Per questo motivo in questa zona l’allerta arancione riguarda solamente i problemi idraulici.