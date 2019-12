E’ arrivato Google Bert

L’elaborazione del linguaggio naturale (NLP da Natural Language Processing), atto necessario per la restituzione dell’output, fa capo ad una branca dell’intelligenza artificiale altamente focalizzata nell’elaborazione linguistica. L’obiettivo comune è quello di consentire ai computer di comprendere il modo in cui gli esseri umani comunicano naturalmente tra loro (in ogni lingua).

Esempi di progressi resi possibili dalla NLP includono strumenti di ascolto sociale, chatbot e persino i suggerimenti di parole presenti sui nostri smartphone. Sebbene la NLP non è una novità per i motori di ricerca, BERT tuttavia, rappresenta un progresso volto alla costruzione di modelli di comprensione di tipo bidirezionale.

Come funziona Google BERT?

L’innovazione apportata da BERT (che i seo di tutto il mondo stanno studiando proprio in questi giorni) consiste nella sua capacità di addestrare modelli linguistici basati sull’intero insieme di parole presenti in una frase (formazione bidirezionale) al contrario di quanto accadeva nel modo tradizionale dentro il quale si prevedeva un’addestramento esclusivo di sequenze ordinate delle stesse (da sinistra a destra o combinata da sinistra a destra e da destra a sinistra). BERT permette al modello linguistico di imparare il contesto della frase in base alle parole che la compongono piuttosto che alla sola parola che la precede o la segue immediatamente.

Interessante sottolineare come Google chiami BERT “deeply bidirectional”.

“Per esempio, la parola ‘trapano’ avrebbe la stessa rappresentazione senza contesto in ‘officina’ e ‘dentista’. I modelli contestuali generano invece una rappresentazione di ogni parola che si basa sulle altre parole della frase. Ecco che dunque Google capisce se il trapano in oggetto è quello utile per i denti o per le viti di un mobile.

Alcune delle capacità di questo Google update potrebbero sembrare simili al primo metodo di intelligenza artificiale di Google per comprendere le query, RankBrain, ma come specificato si tratta di due algoritmi separati che semmai possono lavorare insieme per restituire migliori risultati di ricerca.

“La prima cosa da capire di RankBrain è che funziona in parallelo con i normali algoritmi organici di posizionamento delle ricerche, e viene utilizzato per apportare modifiche ai risultati calcolati”, ha detto Eric Enge, direttore generale di Perficient Digital.

RankBrain regola i risultati osservando la query attuale ed in rapporto ad altre query passate di tipo similare. Fatto questo, rankbrain rivede le prestazioni dei risultati di ricerca per le query storiche. “Sulla base di ciò che rileva, RankBrain può regolare l’output dei risultati dei normali algoritmi di classificazione delle ricerche organiche”, ha detto Enge.

RankBrain aiuta anche Google ad interpretare le query di ricerca in modo da far emergere risultati che potrebbero non contenere le parole esatte nelle ricerche immesse dagli utenti.

“BERT opera in un modo completamente diverso”, ha detto Enge. “Gli algoritmi tradizionali cercano di guardare al contenuto di una pagina per comprenderne gli argomenti e dedurne per cosa questi possano essere rilevanti, tuttavia, gli algoritmi tradizionali di tipo NLP sono in genere in grado di guardare al contenuto prima di una parola oppure a quello dopo per aiutarlo a comprenderne meglio il significato.