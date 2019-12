Baci e abbracci e porta via il Rolex

Si è avvicinata ad un ricco commercialista e, a suon di abbracci ed effusioni, è riuscita a sottrargli un Rolex da 9mila euro.

È successo nella tarda mattinata di ieri a Garbagnate Milanese: i Carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto una donna 33enne italiana, residente a Seveso (MB), nullafacente e pluripregiudicata, per il furto aggravato commesso poco prima ai danni di un anziano.

I militari della locale caserma, durante un normale servizio di pattuglia nella cittadina, hanno notato una scena che ha da subito attirato la loro attenzione e pertanto ne hanno osservato gli sviluppi: hanno notato un’autovettura Peugeot 107, condotta da una donna, che in via Firenze accostava sul ciglio e avvicinava un uomo anziano e ben vestito, il quale dopo pochi minuti veniva fatto salire sulla citata autovettura che si spostava raggiungendo un’area di parcheggio poco distante.

Da li a poco, la donna ha iniziato una conversazione con l’uomo, dapprima riferendo di alcune sue situazioni personali e familiari e subito dopo iniziando anche ad avvicinarsi fisicamente all’uomo, un commercialista residente a Caronno Pertusella, con abbracci ed altre leggere effusioni. Pochi minuti dopo, i militari hanno notato che l’uomo veniva fatto scendere dal mezzo e che la donna si stava per allontanare a bordo della propria auto e pertanto decidevano di sottoporla immediatamente a controllo, proprio per verificare si vi fosse qualcosa di anomalo, anche in considerazione della forte ed evidente differenza di età tra i due soggetti.

La donna al volante, identificata dai militari, è risultata gravata da numerosissimi precedenti proprio per analoghi reati, commessi sempre con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, che consiste appunto nel carpire la benevolenza del malcapitato di turno con alcune effusioni al solo fine di distrarlo e sottrargli i propri beni, nonché già gravata dall’Avviso Orale emesso dalla Questura di Varese, sempre per reati di tipo predatorio.

Ai militari non è sfuggito che che al polso la donna aveva un vistoso orologio Rolex mod. “Oyster Perpetual Date – Sea Dweller”, del valore commerciale di circa 9mila euro che, subito dopo, accertavano essere di proprietà dell’uomo, che lo aveva indosso quando la donna lo aveva fatto salire a bordo del mezzo per poi sottrarglielo subito dopo.

L’orologio è stato recuperato e immediatamente restituito alla legittimo proprietario, mentre la donna arrestata, giudicata questa mattina con il rito direttissimo, è stata messa agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Sono in corso, adesso, ulteriori approfondimenti investigativi, per verificare eventuali responsabilità della stessa in analoghi episodi verificatisi negli ultimi mesi.