Bimbi con disabilità sulla neve, tra arte e sport

La Nazionale Artisti Ski Team apre le selezioni al “Camp dei Sogni” che si terrà a Pinzolo (Dolomiti) dal 19 al 24 gennaio 2020. Possono partecipare al Camp bambini dai 7 ai 10 anni con disabilità fisico-motorie e sensoriali. La partecipazione è gratuita anche per l’accompagnatore (genitore o tutore) e prevede vitto e alloggio in hotel, skipass ed attrezzatura tecnico sportiva adeguata, laboratori e attività sportive.

La formazione sportiva, che sarà seguita da maestri, istruttori e allenatori abilitati a questo particolare insegnamento e con ausili dedicati a disposizione, si svolgerà al mattino, mentre il pomeriggio sarà dedicato ad un corso di body percussion e teatro comico, come integrazione allo sport per migliorare l’approccio alla vita artistica e sociale.

La Nazionale Artisti Ski Team nasce da un’idea di Luca Jurman, cantante, produttore e vocal coach da sempre appassionato di sci, allo scopo di aiutare bambini e giovani con disabilità. L’incontro con il maestro e allenatore di sci Alberto Laurora, con cui condivide gli intenti e la passione per lo sci, lo portano a trasformare la sua idea in realtà: “I bambini fisicamente disabili, così come le loro famiglie, spesso perdono la speranza che possano avere qualche sbocco nella vita, così ho deciso di fare qualcosa di diverso e di utile insieme alle persone che mi hanno appoggiato. Ho fondato la NAST per contribuire a creare un futuro professionale nello sport agonistico”, spiega Jurman.

Tra i sostenitori Nadia Toffa, Alexia, Max Laudadio e Valerio Staffelli.

Il progetto maggiore è la costruzione della “Casa dei Sogni”, una struttura in grado di ospitare bambini e giovani con disabilità fisiche dove poter formare il loro talento e dar loro l’opportunità di crearsi un futuro nel mondo degli sport invernali paralimpici, facendoli assorbire dalla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) con cui la NAST è gemellata e dalla quale è patrocinata.

L’Arte e lo Sport hanno il potere di migliorare la qualità della vita, sia fisicamente sia psicologicamente, ed è per questo che NAST e FISIP hanno deciso di collaborare in questo grande progetto.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione scrivere a info@nazionaleartistiskiteam.com.