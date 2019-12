Bollette dell’acqua in ritardo, a Samarate slitta la scadenza

Le bollette dell’acqua sono in ritardo e a Samarate slitta la scadenza per i pagamenti, che viene posticipata al 7 di gennaio 2020.

«Abbiamo fatto lo sportello giovedì 12 e abbiamo verificato che non tutti hanno ricevuto le bollette, ci si è attivati immediatamente» spiegano dal palazzo comunale. Il sistema di bollettazione di Alfa Srl si è dimostrata problematica in diverse località e anche questa volta i tempi non sono stati perfetti.

Oltre alla scadenza posticipata, l’amministrazione è intervenuta «Nei primi giorni di gennaio faremo un nuovo sportello qui in municipio» continua il sindaco Enrico Puricelli.

Almeno a Samarate si riuscirà ad avere un po’ più di tempo: nella bolletta è scritto 19 dicembre, ma la reale scadenza che verrà presa in considerazione sarà il 7 gennaio.