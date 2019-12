Basket, la Nazionale italiana con sindrome di down vince i Mondiali

In molti lo hanno scritto oggi e noi ci uniamo a loro:

Per il secondo anno di seguito la Nazionale Italiana Atleti di pallacanestro con sindrome di Down è campione del mondo. La Nazionale italiana di basket per atleti con sindrome di Down è salita, di nuovo, sul tetto del Mondo vincendo i campionati Mondiali giocati in Portogallo. Battuti in finale i padroni di casa col punteggio di 36-22.

Nell’ultimo anno e mezzo hanno vinto: Europei, Mondiali e ancora Mondiali.

Ecco i nomi dei campioni: Alessandro Ciceri, Alessandro Greco, Davide Paulis, Andrea Rebichini, Antonello Spiga, Emanuele Venuti.