Capodanno con Gabriele Cirilli al Condominio

“Chi ride a Capodanno, ride tutto l’anno”. È con questo titolo che il Teatro Condominio di Gallarate (Varese) saluta il 2019 per dare il benvenuto al 2020 in allegria: lo show vede in scena il noto attore/cantante e collaudatissimo comico Gabriele Cirilli, con la partecipazione di Dj Panico e Gama. Cirilli ha avuto la fortuna e la determinazione di imparare il mestiere dai più grandi artisti del teatro e del cinema Italiano, sempre con umiltà. Inizia la formazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti. Da qui mille collaborazioni in teatro, al cinema e nelle fiction grazie alle sue doti di attore (non solo comico) con nomi prestigiosi e pietre miliari come Flavio Bucci, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, più tante giovani promesse oggi divenute celebri.

L’appuntamento è per martedì 31 dicembre 2019, con inizio h. 21.30. Lo show, i cui testi sono di Cirilli e Maria De Luca, attraversa tutti generi del teatro comico; dalla commedia degli equivoci al cabaret, dai racconti di vita vissuta che toccano le corde del cuore alle canzoni e immancabili imitazioni, che Gabriele interpreterà con maestria, oltre ai suoi famosi medley (lo ha già dimostrato su RaiUno, in: “Tale & quale Show”). Spettacolo arricchito, per l’occasione, da nuovi monologhi e spassose battute. Cirilli porterà con sé alcune persone, quelle che fanno parte della sua vita. Il pubblico non le vedrà da subito, ma durante lo spettacolo prenderanno corpo all’interno di monologhi e racconti a sorpresa. Allo scoccare della mezzanotte, nell’elegante foyer del teatro ci sarà il consueto brindisi con panettone, pandoro, spumante e bibite varie.

I biglietti per la serata hanno prezzi convenienti, variano dai 40 ai 50 euro compreso il brindisi al nuovo anno. Il tutto allietato dai selfie che Cirilli farà con tutti, fra l’allegria della musica di sottofondo per un’altra oretta insieme a festeggiare.

“Gabriele Cirilli-live” è uno show vero e completo, adatto a tutti i tipi di età: espressione della maturità artistica di un mattatore della risata, che ha conquistato il grande pubblico grazie alle capacità camaleontiche che ha dimostrato di avere. Un suo breve commento, per chi legge: “Venite a teatro, sarà un Capodanno di risate. Amo coloro che abitano in questa città e nei paesi limitrofi, in questo produttivo territorio del Nord di gente che lavora sodo, senza per questo rinunciare al teatro per staccare e divertirsi: ci torno volentieri, contento di festeggiare con le amiche e amici che aspetteranno con me il 2020. E poi, è ormai un motto di buon auspicio al Condominio: chi ride a Capodanno, ride tutto l’anno. Insomma, porta buono!”. Gabriele”.

Poltronissima: Euro 50/45 ridotto (under 20, over 65) poltrona Euro 45/40 rid, galleria Euro 40/35 rid. Biglietteria teatro Condominio: giovedì (h.16/18) sabato (h.16/19) domenica (h.10/12) da Piazza Garibaldi, via pedonale al Teatro- Gallarate.

Online sul il sito del teatro: www.teatrocondominio.it e su TICKETONE: www.ticketone.it

info: Tel. 392 8980187 – biglietteria@condominioteatro.it