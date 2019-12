Capodanno a Varese: guida completa agli eventi

Come si festeggia il 31 dicembre nella Città Giardino, la città che fece innamorare perfino Stendhal? A due passi dalla Svizzera, Varese vi accoglierà con la sua storia, le sue bellezze monumentali, senza dimenticare le squisite specialità culinarie del territorio, ottimo “via” ai festeggiamenti della notte più lunga dell’anno.

Quindi, se ancora non avete le idee chiare su cosa fare a capodanno a Varese, ecco la guida completa, ispirata dal sito Capodannissimo, con tutti gli eventi per trascorrere una notte di San Silvestro… col botto!

Capodanno a Varese: la festa in piazza

Non può certo mancare il capodanno in piazza per attendere la mezzanotte cantanti e ballando insieme a cantanti e artisti di richiamo nazionale. L’evento è perfetto per chi cerca una serata gratuita, affollata e sempre coinvolgente. Il ritrovo è in Piazza Monte Grappa da sempre location di eventi speciali come i Mercatini di Natale o altre manifestazioni che richiamano la tradizione della zona.

L’appuntamento con il concerto di capodanno in piazza è perfetto per i bambini, per i giovani che potranno ballare tutta la notte e anche per i soli curiosi che hanno voglia di festeggiare tutti insieme quello che si preannuncia davvero come un capodannissimo, in un unico brindisi generale.

Minicrociera sul lago: cenone e fuochi

Basta spostarsi verso Angera per partecipare all’esclusiva crociera di capodanno sul Lago Maggiore. Perfetta per chi cerca un 31 dicembre tranquillo, ma sempre divertente e coinvolgente. Navigazione Laghi è sempre molto attenta all’organizzazione: dopo la partenza verrà servito il cenone di capodanno animato da musica dal vivo e allo scoccare della mezzanotte, oltre a brindare con gli altri ospiti sarà possibile ammirare lo spettacolo dei fuochi artificiali che vengono lanciati dai paesini affacciati sulle sponde del lago. La prospettiva sarà certamente insolita. A seguire animazione a bordo fino al rientro ad Angera intorno alle 1:30.

Ristoranti, locali e hotel: capodanno “all inclusive”

La scelta di locali, ristoranti e hotel che propongono un 31 dicembre senza pensieri è davvero ampio. Volete festeggiare e non pensare a niente, magari fermandovi anche a dormire nell’hotel convenzionato e vicino a dove avete trascorso la notte più lunga dell’anno? E allora i pacchetti all inclusive sono senz’altro la scelta giusta. E la serata come si svolge?

Ristoranti e locali organizzano il cenone di capodanno dove in menù troviamo specialità tipiche del territorio come funghi, affettati e formaggi, oltre all’amorpolenta, uno dei dolci tipici della città. Le feste sono animate con musica dal vivo e se cercate eventi per bambini non farete fatica a trovare serate pensate su misura per i piccoli dove si festeggia il 31 dicembre insieme ai personaggi dei cartoni animati più famosi, mentre mamma e papà si rilassano.

La serata prosegue con balli e danze, spesso con formula open bar fino alle prima luci del mattino e per chi vuole fermarsi a dormire potrà farlo negli hotel limitrofi che sono spesso convenzionati con le strutture. Una serata dallo stile vintage è quella proposta al ristorante Loft Cafè che si trova appena fuori Varese a Cassano Magnano.

Interessanti anche le formule che prevedono come location gli hotel: vi avvertiamo che sono tra le più gettonate e spesso si tratta di serate giovani dove il tasso alcolico è libero. E dopo una notte di bagordi basterà salire le scale per riposarsi in camera fino al mattino… o addirittura fino al pomeriggio dopo.

Si, perché, molto spesso questi hotel offrono il late check out, per iniziare il nuovo anno con tutta calma come ad esempio accade con il veglione organizzato all’Hotel Ungheria, riproposto ormai con successo da anni.

31 dicembre in ville e dimore di lusso

Chi cerca una serata elegante potrà dirigersi verso le numerose ville che si trovano appena fuori Varese per festeggiare un 31 dicembre esclusivo e raffinato. Di solito è richiesto un dress code curato, giusto per stare in perfetto stile con la serata.

Il menù è sempre molto curato fin nei minimi dettagli e dopo cena ci saranno anche ampi spazi per poter sparare i fuochi d’artificio insieme agli altri commensali. Un esempio di serata top è quella organizzata a Villa Bregana a Carnago in provincia di Varese.

Capodanno per giovani a Varese: disco e locali giusti

Ovviamente il 31 dicembre per i giovani, quello nei locali giusti e nelle discoteche, non può assolutamente mancare all’appello delle cose da fare a capodanno a Varese. La formula è sempre molto accattivante: si cena in discoteca dove viene proposto un menù sfizioso e spesso a buffet che ben si adegui con la serata giovane e frizzante.

Si prosegue con un bel brindisi di mezzanotte e si balla fino alle prime luci dell’alba. Dove? In centro trovate la discoteca Deep Club, altrimenti Zsa Infinity che ogni fine settimana organizzano interessanti e coinvolgenti serate a tema.

