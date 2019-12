Cardano si illumina per Natale

“Nonostante il momento un po’ difficile, i commercianti hanno lavorato attivamente per permettere alla città di spendere per il Natale”. L’assessore all’istruzione Meri Suriano ha voluto ringraziare i negozianti di Cardano al Campo per l’avvio della stagione natalizia.

Nel weekend dell’Immacolata la città si è addobbata per le feste. Tante persone si sono radunate per le vie del centro sotto le luci di Natale e tra i negozi aperti, in un momento che tradizionalmente unisce la comunità. “L’amministrazione – ha affermato Suriano, di Fratelli d’Italia – ha lavorato con le associazioni cardanesi per prepararsi al Natale: diversi sono gli appuntamenti in questo mese”.

Nei prossimi weekend sono stati organizzati diversi eventi per i bambini e le famiglie: domenica 15, ad esempio, sarà allestito il mercatino natalizio in piazza Mazzini e in piazza Sant’Anastasio. Insieme ai tanti stand, non mancherà la rituale presentazione del Tacuen de Cardan du l’an 2020 in Sala Ipazia.

Importante il contributo della Pro Loco cardanese, che tramite le parole della presidente Milena Melato ribadisce l’obiettivo di “coordinare le iniziative aggregative sul territorio e di catalizzare tutte le energie delle realtà associative di Cardano”.

Domenica 8, il giorno dell’Immacolata, è andato in scena lo spettacolo delle bolle per i bambini, insieme al coro NeoVibes che a Cardano segue il ‘progetto corale Do – Re – Mi – Fa…cciamo un coro. “Uno strumento formativo efficace – lo ha definito Meri Suriano – di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi”.