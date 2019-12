Natale Cardanese, la Pro Loco c’è: “Avanti tutta, con passione e per Cardano”

Domeniche ricche di iniziative per ravvivare Cardano all’insegna del clima natalizio. La Pro Loco di Cardano al Campo scende in campo, al fianco dell’amministratone comunale, per lanciare nel modo migliore possibile la stagione natalizia nel fine settimana dell’Immacolata.

Tra domenica 8 dicembre e domenica 15 dicembre, sono in programma, come da tradizione, una serie di iniziative per accompagnare i giorni di festa creando quel clima e quel “sapore” di Festa che tutti, grandi e piccini, si aspettano in ogni famiglia che si rispetti.

Domenica 8 dicembre 2019 ci saranno l’accensione delle luminarie, la distribuzione della cioccolata e la consegna delle letterine nella casetta di Babbo Natale allestita in piazza Mazzini. Domenica, mentre 15 dicembre 2019 per tutta la giornata (dalle 10 alle 17), il Mercatino Natalizio in piazza Mazzini e in piazza Sant’Anastasio, con gli stand di espositori, hobbysti e associazioni e tante iniziative di contorno, tra cui l’immancabile presentazione del Tacuen da Cardan du l’ann 2020 in sala Ipazia .

«Il “Natale Cardanese 2019” vedrà la Pro Loco in prima linea, da protagonista, con il ruolo che da sempre la caratterizza, quello di regia delle iniziative aggregative sul territorio e di catalizzatore di energie delle tante realtà associative della nostra città» dice Milena Melato, presidente Pro Loco Cardano al Campo. «Continuiamo a farlo esattamente come negli scorsi anni (il Natale è una delle quattro iniziative tradizionali proposte dalla Pro Loco, insieme all’Autunno Cardanese, alla Gióbia e al Carnevale), con la stessa passione e con lo stesso spirito di servizio alla comunità che anima da sempre il volontariato della Pro Loco. Con un obiettivo che per noi è irrinunciabile: animare e ravvivare la nostra Cardano, per renderla attrattiva e bella da vivere per tutti i cardanesi e non solo».