Caro ultras ti scrivo…

Cari ultras, questa “letterina” è per voi.

Ieri sera al Palazzetto dello Sport prima della gara tra Varese e Pesaro i nostri bimbi del Ceves Vedano Olona sono scesi in campo, grazie all’ospitalità della Pallacanestro Varese.

I giovani giocatori hanno circa dieci anni e, come avrete avuto modo di vedere, sono stati schierati ad accogliere la squadra “avversaria”: i giocatori di Pesaro.

Lo so che si usa accompagnare l’ingresso degli antagonisti con urla e fischi ma vedere i giocatori battere le mani dei bambini in fila, in divisa, contenti di essere in un palazzetto “vero”e affollato, tra grida e sberleffi, un po’ mi è dispiaciuto.

Non sto a tirare in ballo discorsi pedagogici: forse i nostri piccoli atleti erano distratti e neppure si sono accorti di quel che stava accadendo, ma noi sugli spalti sì.

E allora vi chiedo: è possibile, in quel contesto, rimandare il tifo smodato e attendere l’inizio della partita? Non pretendo certo che si applaudiscano gli avversari (sia mai) ma vi chiedo di tener conto che in campo in quel momento non ci sono solo giocatori dalla spalle larghe, ma anche bambine e bambini che non vedevano l’ora di incontrare un giocatore di serie A. Non è bello, a parer mio, che si sentano “dalla parte sbagliata” del campo.

Che ne dite? Si può fare?

Grazie

La mamma di Bianca