Cascina Molina in festa per l’Immacolata

Cascina Molina si prepara all’appuntamento dell’8 dicembre. Ha preso il via ieri sera con il triduo in preparazione della celebrazione liturgica il calendario di iniziative che tradizionalmente anima il borgo in occasione della festa dell’Immacolata, cui è dedicata la chiesetta al centro della frazione di Induno Olona.

Sabato 8 dicembre sarà una giornata di festa per tutti che si aprirà alle 10 con la messa solenne accompagnata dalla Corale di San Fermo. Alla fine della messa si esibirà la Filarmonica Indunese e sarà offerto un aperitivo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, ci sarà la preghiera mariana con l’esposizione della reliquia, poi tutti a far festa con giochi per i bambini, pesca di beneficienza e stand gastronomico con l’Apecar-pizza con prodotti offerti da Pizzeria Piedigrotta di Varese.

La festa si chiuderà alle 18, con i fuochi d’artificio e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Qui la locandina con tutti gli appuntamenti