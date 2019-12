Circo, magia e risate al Teatro Giuditta Pasta

Un appuntamento da non perdere assolutamente quello in programma al teatro Giuditta Pasta di Saronno per sabato 7 dicembre 2019, alle ore 21.00.

Salgono sul palco I Lucchettino con “Maghi per una notte”. Il duo comico-magico è protagonista di uno spettacolo esilarante e coinvolgente, uno show che mischia linguaggi differenti e in cui la commedia dell’arte, con i suoi temi universali, incontra la comicità visiva di stampo anglosassone.

Ci siamo: lo spettacolo di magia sta per cominciare. La valigia e il cappello del mago sono già in scena, gli aiutanti del mago sono pronti per iniziare lo spettacolo, o forse sono solo le maschere del teatro. Il pubblico sta entrando, tutto è pronto sul palco. Manca solo il mago. E sarebbe un bel guaio se gli aiutanti del mago non fossero Luca e Tino che si vedono così costretti a rimpiazzare il mago che non arriva. Sembra andare tutto storto, addirittura gli oggetti del mago invece di fare magie si rivoltano contro i due protagonisti: il microfono di Luca sembra impazzire, mentre Tino trasforma per errore le scarpe di uno spettatore in un microfono. Un disastro annunciato. Riusciranno I Lucchettino a salvare lo spettacolo di magia? Non proprio, perché non sono eroi, bensì clown, e come i grandi clown quello che riescono a fare è trasformare un disastro in un incredibile show.

I Lucchettino è il nome d’arte del duo comico composto da Luca Regina e Tino Fimiani. La loro storia artistica comincia nel 1993, in un negozio di magia a Torino, tra mazzi di carte e bastoni volanti. Iniziano insieme con il teatro di strada: le piazze di tutta Europa diventano la loro casa.

Dalla successiva contaminazione di stili e dal mix di illusionismo, cabaret, arti circensi, recitazione pura e naturale vocazione alla comicità nasce il loro sodalizio. Con i loro sketch magici-clowneschi si sono esibiti in tutto il mondo: dai varietà in compagnia di Arturo Brachetti, agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su Rai 3 al programma cult della televisione belga Signé Taloche.

Anche il noto illusionista Silvan ha speso parole di apprezzamento nei loro confronti: “Comici? In giro per il mondo ne ho visti e lavorato con i più bravi. I Lucchettino non hanno nulla da invidiare a nessuno. Sono sorprendenti. Dotati di inventiva e di una vis comica eccellente, sono straordinari perché forniti di una comicità dal timing esatto per farsi apprezzare da un pubblico cosmopolita. Bravi? No. Bravissimi!”.

Definiti dal quotidiano francese Le Figaro gli Stanlio e Ollio italiani, hanno vinto il Mandrake d’Or di Parigi, ovvero l’Oscar della magia.

Ci sono ancora biglietti disponibili per lo spettacolo.

————–

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

sabato 7 dicembre 2019 | ore 21.00

I LUCCHETTINO in MAGHI PER UNA NOTTE

con Luca Regina e Tino Fimiani

regia di Paolo Nani

Biglietti: intero 20 euro, ridotto over70 15 euro, ridotto under12 12 euro.