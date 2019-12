Il Comitato Salva Via Roma ospite di Legambiente a Milano

Il Comitato Salva Via Roma ospite alla Feltrinelli durante ECOlogica Verdi di Milano.

Massimiliano D’Urso ha raccontato le vicende degli alberi, i bagolari, che il Comune di Saronno vuole tagliare per riqualificare la strada.

«Dopo 70 anni il consiglio comunale di Saronno ha votato la riqualificazione di via Roma, prevedendo il taglio di 9 alberi sui circa 60 presenti – ha spiegato D’Urso -. Poi l’amministrazione in giunta ha cambiato il progetto, decidendo di abbattere tutti gli alberi. Il Comitato è nato per questo, per salvare i bagolari, abbiamo raccolto centinaia firme, Legambiente e Fiab hanno presentato un progetto alternativo che non prevederebbe l’abbattimento degli alberi, ma l’amministrazione di Saronno è andata dritta per la sua strada. Abbiamo organizzato una camminata, abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto durante il quale il presidente del consiglio ha cacciato dall’aula tre rappresentanti ambientalisti. Abbiamo anche promosso un ricorso al Tar della Lombardia, che ha fermato l’intervento per mancanza di reali motivazioni. Da maggio ancora non abbiamo una risposta rispetto alle istanze che promuoviamo: non siamo contro la riqualificazione o contro i marciapiedi, anzi, ma crediamo che si possa fare senza abbattere questi alberi che hanno più di 70 anni. Purtroppo il Comune non molla, ha ritirato la prima delibera ma ne ha promossa un’altra che prevede nuovamente l’abbattimento. Noi abbiamo la speranza che ci sia la possibilità di bloccare questi progetti, perchè alberi e verde sono importanti e le soluzioni alternative ci sono».