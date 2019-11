Taglio dei bagolari, il Comune annulla la delibera

Il Comune di Saronno stoppa il taglio dei bagolari in via Roma. Con una delibera di giunta (N. 170 del 29/10/2019) pubblicata nella mattinata di mercoledì 6 novembre nell’Albo Pretorio comunale, il sindaco Alessandro Fagioli e la sua squadra fanno un passo indietro.

Si tratta di un annullamento in autotutela che affonda le sue radici nel progetto di riqualificazione di via Roma. Nel luglio 2018 la prima delibera di giunta che stabiliva le basi del progetto di riqualificazione della via nel tratto tra via Guaragna e via Manzoni, progetto variato nel febbraio 2019 con la previsione dell’abbattimento di tutti gli alberi (con approvazione della Regione che ha finanziato il bando del Comune di Saronno): da qui, il 29 marzo, il ricorso promosso al TAR Milano per l’annullamento della delibera. Il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l’efficacia della delibera in attesa di pronunciarsi (sentenza attesa per la fine di novembre).

Quindi il Comune ha deciso di agire in “autotutela”, per le seguenti motivazioni:

«Ritenuto che la predetta ordinanza del TAR, seppur resa a seguito di un sommario esame, anticipi di fatto la decisone di merito, in quanto la motivazione circa la necessità dell’abbattimento di tutti gli alberi contenuta nella documentazione progettuale allegata alla delibera e non espressamente nel testo di quest’ultima non è stata ritenuta sufficiente per assolvere l’obbligo normativo; rilevato che la predetta motivazione costituisce ragione di interesse pubblico alla rimozione dell’atto impugnato; rilevato altresì che si è provveduto nel frattempo a svolgere ulteriori approfondimenti tecnici che hanno generato un aggiornamento delle valutazioni e del progetto proposto, che saranno meglio esplicate nella nuova delibera di approvazione progetto; Considerato inoltre che permangono i problemi legati alle condizioni precarie dei marciapiedi presenti in via Roma e che vi è la necessità di assicurare la percorribilità in sicurezza dei flussi pedonali; risulta necessaria una sollecita definizione del rapporto contrattuale con la società società aggiudicataria dei lavori oggetto dell’atto impugnato».

A questo punto la delibera del 19 febbraio è da considerarsi annullata, al fine di poter predisporre i nuovi necessari atti per procedere ai lavori di riqualificazione della via.

Un atto, quello dell’autotutela, che un’amministrazione pubblica può promuovere quando sussistono le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento medesimo e acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai dirigenti dei settori interessati.

Proprio per il prossimo fine settimana il Comitato Salva Via Roma aveva indetto una manifestazione per spiegare a che punto fosse la vicenda e chiedere al Comune di dialogare sul futuro degli alberi e della via.