Il Comune cerca un vigile e un autista di scuolabus

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 99 del 17.12.2019 n. 2 concorsi pubblici per l’assunzione di:

– di n. 1 Agente di Polizia Locale – categoria C, posizione economica C1 – in possesso di diploma di scuola superiore e patente B

– di n. 1 Operaio Specializzato/Collaboratore Tecnico-Autista di Scuolabus – categoria B3, posizione economica B3 – in possesso di diploma/attestato triennale di qualifica professionale e patente D + CQC trasporto persone

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IL 16 GENNAIO 2020

