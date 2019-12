Concerti e laboratori, il weekend è ricco a Busto Arsizio

Sarà un weekend ricco di musica quello che aspetta Busto Arsizio tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre. Tra concerti e laboratori, ecco tutto quello che aspetta chi rimarrà in città.

Venerdì 13

Dalle 15 alle 17 il primo appuntamento è negli spazi della Residenza del Conte con i laboratori di animazione per i bambini organizzati dal Comitato Commercianti del Centro Cittadino. In serata l’appuntamento è invece nella Sala Pro Busto con il concerto dell’Angelus Gospel Choir a partire dalle 21.

Sabato 14

La giornata si apre presto: alle 8.30 sul campo del PalaCastiglioni ci sarà il tradizionale scambio di auguri dell’Accademia Bustese di Pattinaggio. Nel pomeriggio spazio a tanti laboratori e show cooking: dalle 16.30 alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele protagonista il cake design, dalle 17 alle 19 laboratori di animazione per i bambini all’interno della Residenza del Conte e alle 18 sculture di ghiaccio sempre in Piazza Vittorio Emanuele.

In serata tre i concerti: alle 21 nella parrocchia di Santa Croce si esibiranno le Voci del Rosa, il coro d’Incanto e il coro Amici della Musica; contemporaneamente il coro polifonico Laus Deo si esibirà nel santuario di Santa Maria a favore della Croce Rossa e successiva benedizione del Presepe. Sempre alle 21.15 la Corale San Michele si esibirà nella chiesa del quartiere.

Per tutto il giorno (8-19) in via Milano all’angolo con via Manzoni ci saranno i volontari di Fondazione Telethon per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare.

Domenica 15

La domenica si apre con il rombo delle vespe con una manifestazione organizzata in Piazza Santa Maria da Amicinvespa a partire dalle 10. Sempre alle 10 inizieranno i laboratori di animazione per bambini negli spazi della Residenza del Conte, appuntamento che replicherà anche nel pomeriggio dalle 15.

Nel pomeriggio dalle 15.30 il centro si riempirà di musica e Babbi Natale. La Nuova Busto Musica porterà infatti nelle vie del centro la sua marching band che si esibirà mentre nel centro ci saranno altri appuntamenti: alle 16.30 il Fashion Christmas Show con l’Olaf ed Elsa con Dj set in piazza San Giovanni e l’incontro delle associazioni Charity in Piazza Santa Maria.