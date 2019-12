Il Coro Penna Nera racconta una storia di Natale

A Gallarate è il momento del Concerto Natalizio del Coro Penna Nera, apprezzato coro alpino: sabato 21 alle ore 21 andrà in scena al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate.

“Andare in scena” non è espressione esagerata: perché da alcuni anni il Coro Penna Nera propone non solo un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto.

A conclusione dei festeggiamenti legati al 60esimo di Fondazione del Coro, quest’anno sarà proposto lo spettacolo inedito “…con questo anello ti sposo…”, scritto da Lorenzo Canziani. A legare i canti che verranno eseguiti ci sarà la storia del coro (con il ricordo dei Maestri che l’hanno diretto e di alcuni interessanti aneddoti) e quello di un anello che verrà donato al piccolo Antonio da nonno Angelo, verosimilmente uno dei fondatori del Penna Nera. Quell’anello seguirà la vita di Antonio che di fatto si legherà indissolubilmente anche a quella del Coro.

Uno sposalizio magico tra la passione per la musica e i valori alpini, tra la poesia delle emozioni semplici e i canti che il Coro eseguirà. Un percorso emozionale che avrà un finale a sorpresa di sicuro effetto.

Durante la serata, inoltre, verrà presentato il nuovo CD del Coro Penna Nera dal titolo “60nta note tra le montagne” che raccoglie una parte importante del repertorio storico del Penna Nera al quale il Maestro Fabio Zambon ha dato nuovo lustro e nuova interpretazione.