De Tommaso e Miele tra i più attesi della ronde “Città dei Mille”

Altro che pausa invernale: se il Monza Rally Show vinto da Andrea Crugnola ha concluso la stagione per quanto riguarda i grandi appuntamenti, il calendario dei motori prosegue nel proporre gare, magari di chilometraggio ridotto, ma comunque interessanti per le vetture impiegate e gli equipaggi iscritti.

È il caso della Ronde Città dei Mille, in programma nel prossimo weekend (sabato 14 le verifiche, domenica 15 la gara) in provincia di Bergamo, con quartier generale ad Alzano Lombardo. Quattro le prove tutte sul tracciato di 8 chilometri in località Selvino, con la prima che scatterà poco dopo le 8 del mattino e con l’ultima in programma a partire dalle 17,19: un totale di 32 chilometri cronometrati sui quali si daranno battaglia diversi piloti dal piede “caldo”.

I primi due dell’ordine di partenza ci interessano particolarmente: sono infatti Damiano De Tommaso (n° 1) e Simone Miele (n° 2) e sono anche tra i grandi favoriti per il successo finale. De Tommaso, fresco campione di IRCup e reduce da un Monza Rally Show un po’ al di sotto delle aspettative, sarà in gara su Skoda Fabia R5 con Moira Lucca, navigatrice ticinese (in passato ha gareggiato anche con Crugnola) che prenderà per una volta il posto di Giorgia Ascalone. Miele invece porta in gara la Citroen Ds3 Wrc e avrà di nuovo accanto Mario Cerutti con il quale ha di recente conquistato il successo al “Vedovati” di Monza. Possibile che proprio il derby varesotto (tra i piloti di casa nostra troviamo anche Loris Buttiglione con Lorenzo Bertagnon su Peugeot 106 classe S2) possa essere decisivo per il risultato finale, anche se l’elenco iscritti vede altri nomi di alto profilo.

Marco Paccagnella può sfruttare sia i cavalli della Ford Focus Wrc 2.0 sia l’esperienza nella ronde “Città dei Mille”, gara che ha già vinto due volte e alla quale ha partecipato (unico a riuscirci) a tutte le 14 precedenti edizioni. Altre due Wrc saranno a disposizione di Lorenzo Della Casa e Guido Zanazio (Ford Fiesta) mentre il bergamasco Alessandro Perico cerca il sesto successo in questa gara e prende il via con una Volkswagen Polo R5. Stessa categoria anche per l’ossolano Caffoni (Fabia) e per la stellina bergamasca del Motomondiale, Andrea Locatelli (Fabia). In tutto sono ben 26 le vetture di classe R5 iscritte alla ronde che, nel frattempo, ha battuto il record di partecipanti: ad Alzano e dintorni sono infatti 147 gli equipaggi che si daranno battaglia, 13 in più rispetto al precedente primato fissato nel 2010.

MIELE SENIOR IN FRANCIA

Se Miele Jr, ovvero Simone, sarà nella Bergamasca, Miele sr. (Mauro) gareggerà in Francia a bordo della Skoda Fabia R5 sulle strade del Rallye Hivernal du Devoluy, gara che prevede 130 chilometri di prova speciale su tracciati totalmente innevati. Non è una scelta casuale quella dell’esperto pilota bustocco, navigato nella circostanza da Edoardo Brovelli: le condizioni sono infatti simili a quelle che ci potrebbero essere tra un mese al celebre Rallye Monte Carlo, al quale il veterano del rallysmo varesino intende nuovamente partecipare dopo il 30° posto (nono di classe) ottenuto nel 2018.