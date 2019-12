Miele firma anche il “Città dei Mille”, terzo posto per De Tommaso

Undici gare e undici podi conquistati, alcuni dei quali di altissimo profilo. Il 2019 di Simone Miele è stato eccellente, e il pilota di Olgiate Olona ha messo la definitiva “cornice” alla sua stagione vincendo la ronde “Città dei Mille” disputata domenica 15 tra Alzano Lombardo – sede di partenza e arrivo – e Selvino, dove era disegnata la prova speciale da ripetere per quattro volte.

Insieme a Mario Cerutti, il navigatore con il quale ha vinto anche il “Vedovati” di Monza, Miele ha conquistato le prime due prove cronometrate e accumulato un vantaggio non enorme ma comunque “amministrabile” nella seconda parte di gara per respingere gli assalti di Marco Paccagnella – secondo a 7″7 – e dell’altro varesino in gara, Damiano De Tommaso, capace di vincere l’ultima speciale per agguantare il podio (a 19″9 dal vincitore) dopo un piccolo ritardo iniziale dovuto a una scelta di gomme non soddisfacente.

Miele ha portato sul gradino più alto del podio la Citroen Ds3 Wrc, mentre De Tommaso ha saggiato per la prima volta la versione Evo della Skoda Fabia (quella del Team Metior), accompagnato questa volta dalla navigatrice svizzera Moira Lucca sul sedile di destra. Per il brebbiese è arrivato anche il successo di classe visto che era su una R5 mentre i primi due della classifica avevano a disposizione una Wrc.

Se il figlio vince nella Bergamasca, il padre incontra qualche problema in Francia: Mauro Miele è stato costretto al ritiro dopo pochi chilometri nel Rallye Hivernal du Devoluy, gara al quale era iscritto (con Edoardo Brovelli) sulla Skoda Fabia R5 nell’ottica di prepararsi al meglio per il Monte Carlo, prova mondiale in programma a gennaio. Il veterano del nostro rallysmo è pagato caro un errore nelle prime battute di gara, a causa di un fondo reso estremamente scivoloso dalla pioggia arrivata dopo due giorni di nevicata: Miele è uscito di strada e ha dovuto abbandonare. La vittoria del rally francese è andata all’olandese Gregoire Munster su Skoda Fabia R5 davanti allo svizzero Olivier Burri su Volkswagen Polo R5 e al francese Yohan Rossel su Citroen C3 R5.