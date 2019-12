“Per due come noi” è il nuovo singolo di Brunori Sas (Island Records), su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 13 dicembre. Il singolo, prodotto da Taketo Gohara e Dario Brunori alle Officine Meccaniche di Milano, è estratto da Cip!, il nuovo album in uscita il 10 gennaio con cui il cantautore torna sulla scena a quasi tre anni da A casa tutto bene, il disco certificato platino che ha conquistato pubblico e critica.

“Per due come noi” è una canzone dolce, in cui la voce di Brunori Sas è accarezzata da un arrangiamento ricchissimo, con una vera orchestra d’archi che si lega al pianoforte, alla celesta e a percussioni profonde. Un brano d’amore sincero, che alle parole più schiette e ironiche alterna una delicatezza senza eguali.”Per due come noi” racconta la bellezza di un legame duraturo e trasparente, delle dinamiche psicologiche, non sempre sane, che inevitabilmente emergono in una relazione di lunga data. Della difficoltà, ma anche della gioia di tenere in piedi le cose che contano, resistendo al soffio dei venti esterni.

Brunori Sas Tour 2020 è in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia. I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.