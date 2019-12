Escursione a “passo lento” Luino – parco Margorabbia

Martedì pomeriggio 10 dicembre il CAI Luino propone una passeggiata lungo la ciclabile del fiume Margorabbia.

E’ un percorso senza difficoltà per ammirare i colori dell’autunno che si specchiano nelle acque del torrente; fattibile per tutti anche per coloro che hanno poco allenamento alle camminate. In caso di meteo mediamente avverso la passeggiata si farà lo stesso con l’ombrello aperto.

E’ prevista anche una breve sosta per un caffè prima di ritornare sullo stesso percorso.



Difficoltà T (turistico) – Tempo h 2.00 . Dislivello 25m. Accompagnatori GCarlo – Gianni

3387768131 – Giovanni

Programma

Ore 13.40 appuntamento presso posteggio del Tribunale a Voldomino Inferiore

Ore 13.45 inizio escursione

Ore 16.00 fine escursione

Portare bastoncini

Abbigliamento e calzature adeguate

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo

agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi

il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa

prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile

partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail

escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it