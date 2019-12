Prima gara e primi successi stagionali per le Majorette Gerenzano

Prima gara della stagione e primi successi per le Majorette Gerenzano S.C..

La prima gara di Twirling della stagione agonistica 2019/2020 ha visto la vittoria di Alessia Borghi nel Rhythmic Twirl senior B e il secondo posto nella disciplina 1 bastone Senior A. Bronzo per Valentina Giacalone nella disciplina Due Bastoni senior B. In campo sono scese anche le atlete Jessica Campisi,

Francesca e Martina Ferrito.

«Per essere la prima gara della stagione siamo più che soddisfatti, pronti a lavorare per ottenere degli

obiettivi utili per tutta la squadra. Tutto questo è possibile grazie al lavoro sinergico di dirigenti, insegnanti,

aiuto insegnanti ed ex atlete che con la loro competenza e il loro entusiasmo sono un grande aiuto per le

nuove leve», commenta al dirigente del gruppo Miriam Busnelli.